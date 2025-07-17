مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد جسور في الدفاع عن الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو و 3 يوليو.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي وقف أمام العديد من المخططات الإخوانية، مؤكدا أن الرئيس يعد قائدا جسورا في الدفاع عن الأمن القومي المصري.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”،أن الرئيس السيسي لن يسمح بأي سوء قد يتم للشعب المصري.

وأشار مصطفى بكري إلى أن كل مواطن مصري يعرف تماما حقيقة ما يجرى، وذلك لأن الشعب مرّ بتلك التجربة في فترة صعبة من فترات سابقة.

وأكد أن القضية أكبر من خلاف سياسي، وأكبر من أي شيء آخر، سواء كان أزمة طارئة أو موقف معين، القضية مصر، فمصر هي المستهدفة والمطلوب إسقاطها.

