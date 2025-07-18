الأردن.. إسقاط طائرة مسيرة تحمل مخدرات دخلت أجواء المملكة



تمكنت المنطقة العسكرية الجنوبية في المملكة الأردنية الهاشمية ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وادارة مكافحة المخدرات، فجر يوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها.

وأشار المصدر الي انه تم التعامل مع المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية المنطقة العسكرية الجنوبية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.

