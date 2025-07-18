رئيس قطاع التعليم: التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا بسهولة ويسر

أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات، أن إجراءات التسجيل لاختبارات القدرات تتم بالكامل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يكتفي الطالب بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به في الثانوية العامة.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الموقع يظهر بيانات الطالب الأساسية، بما يشمل الاسم، المحافظة، المدرسة، والإدارة التعليمية التابع لها، ليتمكن بعدها من اختيار اختبار أو أكثر وفقًا لرغباته والكليات التي يستهدفها.

وأكد أن عملية التسجيل الإلكتروني تتم بسلاسة، بما يتيح للطلاب إنهاء خطواتهم بسهولة استعدادا لمراحل القبول الجامعي التالية.