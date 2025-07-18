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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم مقتـ.ل عدد من القادة الأمنيين في حركة حماس

غارة إسرائيلية - ارشيفي
غارة إسرائيلية - ارشيفي
محمود نوفل

 
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل  برهوم شاهين، الذي يشغل منصب قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن العام في "حماس"، و هشام صرصور، رئيس لجنة الطوارئ في "حماس" بمنطقة شرق غزة.

جاء ذلك في سلسلة من الغارات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي علي عدد من المناطق في القطاع.

وذكر جيش الاحتلال : "شارك القتيلان في أنشطة أمنية وإدارية داخل البنية التنظيمية لحركة حماس، حيث عملا على دعم العناصر المسلحة للجناح العسكري للمنظمة، من خلال استخدام وسائل القمع والعنف ضد السكان في قطاع غزة".

وأضاف  "جهاز الأمن العام الحمساوي يعد أحد الأجهزة المحورية والسرية في هيكلية حركة حماس، إذ يتولى مهام كشف ما تصفهم الحركة بالمتعاونين، كما يضطلع بتأمين قادة حماس وممتلكاتها داخل القطاع وخارجه، إلى جانب توفير معلومات استخباراتية تساعد قادة التنظيم في اتخاذ قرارات وتفعيل مخططات ضد إسرائيل".

وختم جيش الاحتلال  "الغارات أدت أيضا إلى مقتل  فرج الغول، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة القضائية وعضو المجلس التشريعي التابع لحركة حماس، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية".

جيش الاحتلال حركة حماس جهاز الأمن العام قطاع غزة مقتل فرج الغول

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