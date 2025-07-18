تامر حسني ينشر مقطع فيديو لتفاعل أصغر جمهوره مع أغنية الاحتياج وحش

شارك الفنان تامر حسني متابعيه، مقطع فيديو لأصغر جماهيره، طفل في الأعوام الأولي من عمره، وهو يرقص على أنغام أغنية “الاحتياج وحش”، الذي طرحها قبل 3 أيام.

تامر حسني يشارك مقطعا لأصغر جماهيره

ونشر تامر حسني المقطع عبر حسابه الرسم على “انستجرام”: معلقًا: "حبيب قلبي ربنا يحفظه تيموري جديد أهوه أهلًا بيك يا بطل".

https://www.instagram.com/reel/DMPxnzatdFa/?igsh=MzYzYnl5OWZmZXo0

وأضاف: “سؤال حقيقي والله مين فيكم عرفني وحبني وهو في السن ده أو قريب لـ ده ومين ركز معايا وهو كبير؟ والله عايز أعرف اكتبولي رد واضح كل حد يقول كان عنده كام سنة لما تابعني”.

تفاصيل ألبوم تامر حسني

يضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).