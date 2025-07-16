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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمعت كلامكم وتعبت أوي.. تامر حسني يوضح سبب نجاح ألبومه

تامر حسني
تامر حسني
يارا أمين

بعد تصدر ألبوم “لينا ميعاد” التريند، قام الفنان تامر حسني بذكر كواليس الألبوم، ومحاولاته في نجاحه.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “هننتهز الفرصة الجميلة دي إن أغنية الذوق العالي مع حبيبي اللي بموت فيه الـ King محمد منير تريند عام رقم واحد، وفي تريند الموسيقى لسه أول يوم أهوه، والـ ١٣ أغنية بتوع ألبوم لينا معاد في التريند”.

وتابع: “عايز أقولكم حاجة، عشان كنت أوصل إن ألبومي يدخل التريند كله، وبعيداً عن التريند يعجبكم كده، أنا مشيت مشوار كبير، أوله إني كنت بقرأ كل تعليقاتكم السلبية قبل الإيجابية، لأني عارف إنكم بتحبوني، وده خلاني أركز وأحلف جوا نفسي إني لازم أفرحكم وأخليكم فخورين بالمجهود اللي عملته”.

وأضاف: “وتاني حاجة، احترمت ذكرياتكم اللي على صوتي، وتعبت تعب مش طبيعي، ودخلت مستشفيات نص السنة ومش بحب أقول ولا أنزل أخبار من دي”.

وأردف: “يا جماعة أنا بحبكوا أوي، ومن يوم ظهوري وأنا واحد منكم. عارف إن في ألبومات مكانتش قد توقعاتكم، وإن في ألبومات علامات مش هتتنسي، هي دي الحياة، شوية كده وشوية كده. بس عارف مدى حبكم لألبوم عيش بشوقك، فكان جوايا تحدي واحد بس: إني أتحدى نفسي في عيش بشوقك وأتفوق عليه”.

وأكمل: “فضلت إذاكر السوق الغنائي وتغير أنماط الموسيقى اللي أنا بحترمها كلها، وبحترم كل الفنانين اللي نجحوا فيها، فضلت أطور من أدائي، وإذاكر جوا الاستوديو مع مهندسين صوت لمدة سنتين، وأجتهد مع الموزعين والملحنين والشعراء اللي بشتغل معاهم في تقديم أجدد شيء. ويمكن زعلوا مني كتير من كتر ما أنا عمال أغير وأعدل وأعيد من أول وجديد. بس دلوقتي فرحتي بالدنيا وهما بيشكروني قدامكم وعلى تليفوني من الإشادات اللي سامعنها منكم في حقهم”.

وأكد: “اشتغلت الألبوم ده وأنا جوايا عناد رهيب إن الألبوم كله يعجبكم. أكيد هيكون في تفاوت في الإعجاب، بس المهم إنكم قدرتوا مجهودي والتنوع اللي قدمته في الأوديو والڤيديو”.

واختتم كلامه: “متشكر من قلبي لكل حد نصحني، وكل حد نقدني عشان بيحبني. أنا سمعت كلامكم وتعبت أوي، وانتوا أكيد شايفين، تعبت عشانكم، وعشان برضو أحاول أكون واجهة فنية موسيقية جميلة لمصر، بحكم إني بسافر كتير أغني قصاد العالم، واسمي مطرب مصري عربي.، شكراً صنّاع الألبوم عن ألبوم لينا معاد، وكل الشكر ليكم يا أغلى الناس، ربنا يفرحكم زي ما انتوا مفرحني دلوقتي بكلامكم الجميل”.

تفاصيل ألبوم تامر حسني 

يضم ألبوم تامر حسني، الجديد «لينا معاد» 15 أغنية طرح منها: (حلال فيك، وحبيبي تقلان، والمقص مع رضا البحراوي، بالإضافة "ملكة جمال الكون" مع المطرب الشامي).

ألبوم “لينا معاد” التريند تامر حسني إنستجرام محمد منير

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