قائد الجيش الباكستاني يؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون الدفاعي مع إندونيسيا

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، اليوم الإثنين، التزام بلاده بتعزيز العلاقات الأخوية طويلة الأمد مع إندونيسيا، خاصة في مجالي الدفاع والأمن.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة (جيونيوز) الباكستانية - إن هذا التأكيد جاء خلال اجتماع عقده منير مع قائد القوات البحرية الإندونيسية محمد علي، في مقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة "راولبندي" بحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك والأمن الإقليمي والتعاون الدفاعي الثنائي.

وأعرب الجانبان عن رضائهما بالعلاقات العسكرية القائمة وأكدا عزمهما تعزيز التعاون خاصة في مجالات التدريب المهني والتنسيق الدفاعي والتدريبات المشتركة.

وأشار البيان إلى أن قائد القوات البحرية الإندونيسية عبر عن تقديره لمهنية القوات المسلحة الباكستانية وإسهاماتها نحو تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.