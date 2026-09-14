التليفزيون الإيراني: مقتل مولوي يوسف كركيج أحد علماء السنة برصاص مجهولين

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل مولوي يوسف كركيج، أحد علماء أهل السنة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إثر تعرضه لإطلاق نار من مسلحين مجهولين.



ووفقا للرواية المتداولة في وسائل الإعلام الإيرانية، تعرض كركيج لإطلاق النار في مدينة زاهدان، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم تتضح دوافعه بشكل رسمي.



ويأتي الحادث في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي منطقة ذات غالبية سنية وتشهد منذ سنوات توترات أمنية وهجمات مسلحة واشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة.



وتحظى زاهدان بأهمية خاصة في المشهد السني الإيراني، كما شهدت خلال السنوات الماضية احتجاجات وتوترات أمنية متكررة، خصوصًا منذ أحداث «الجمعة الدامية» في المدينة عام 2022.



