من منفذ بيع إلى أكبر الشركات.. محمد شانة: لدينا 550 منتج مصري 100%

قال محمد شانة رئيس مجلس إدارة شركة شانة لإنتاج وتوزيع المواد الغذائية العمل التجاري للشركة بدأ منذ حوالي 20 عاما، والتي بدأت عبارة عن منفذ بيع لمجموعة كبيرة من المناحل في الدلتا.

وأضاف «شانة» خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الردار الاقتصادي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إن البداية كانت متخصصة في منتجات النحل فقط، ومع تطور النشاط في السوق المصري وطلب العملاء لمزيد من الإضافات والخامات التي يتم طلبها مع العسل، استطاعت الشركة تنويع عدد كبير من المنتجات، ووصل عدد المنتجات الآن إلى 550 منتج بين الأعشاب والحبوب والمكملات .

وأكد أن الشركة تمتلك أكبر تنوع في الخامات الطبيعية والأغذية الصحية، التي يتم إنتاجها من البداية للنهاية داخل مصانع الشركة.

أنواع العسل المستوردة

وأشار إلى أن هناك العديد من أنواع العسل المستوردة التي يتم توفيرها للعملاء وعسل صدر معين، ولكن ليست أفضل جودة بالنسبة لمثيلاتها المصرية.