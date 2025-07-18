كلية تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية

حققت كلية التربية بجامعة حلوان إنجازًا جديدًا بفوزها بالمركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥م، وذلك للعام الثالث على التوالي، مؤكدة ريادتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قاد فريق العمل المتميز داخل الكلية كل من د. منة أبو هشيمة، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. وائل رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، د. ولاء محمد صلاح الدين محمد، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة.

وبفضل جهود نحو ٩٢٠ طالبًا من الكلية، نجحت ثلاث دورات امتحانية متتالية في محو أمية أكثر من ٤٤٥٠ مواطنًا، ما يعكس التزام الكلية بدورها الوطني في بناء جمهورية جديدة بلا أمية.

ويواصل الطلاب عطائهم بإخلاص، ليكونوا رمزًا مضيئًا في سماء التعليم والعمل التطوعي.