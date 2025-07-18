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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جودة حياة .. أنشطة متنوعة بالمجتمعات العمرانية الجديدة لترسيخ الوعي الثقافي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة ضمن المشروع الثقافي "جودة حياة" بالمناطق الجديدة الآمنة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ قيم التنوير وتعزيز الوعي المجتمعي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وضمن محور "تراثك ميراثك" بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، شهدت مكتبة مصر الجديدة العامة بالأسمرات عددا من الورش الثقافية والفنية نفذها فنانو قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، منها ورشة حكي أوضحت خلالها  سهام محمد الفرق بين التراث المادي وغير المادي.

كما قدمت عبير شلتوت مسابقة ثقافية حول أهم المواقع الأثرية في مصر، أعقبها ورشة أشغال يدوية لتصميم حافظات نقود من الفوم الملون، تدريب رانيا شلتوت، فيما نفذت منى عبد الوهاب ورشة تصميم حلي بالخرز.

وشهد المركز الثقافي بمنطقة حدائق أكتوبر، محاضرة بعنوان "التوعية القانونية" ناقش خلالها المحامي محمد التهامي، قانونية إيصالات الأمانة، وطرق توثيق المستحقات المالية بين الأطراف بشكل سليم، موضحا العناصر الأساسية التي يجب توافرها من تحديد المبلغ، وتوقيع الطرفين، وإدراج أرقام بطاقات الرقم القومي، وكتابة عبارة صريحة لرد المبلغ بتاريخ محدد.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، شهد المركز أيضا اللقاء الأسبوعي لحصة محو الأمية، تقديم أمل جبريل، تلاه لقاء توعوي للتعريف بمخاطر ختان الإناث وآثاره السلبية على الصحة النفسية والجسدية للفتاة، إلى جانب ورشة حكي ناقشت خلالها فاطمة محسن، قصة النبي إبراهيم عليه السلام، مستعرضة القيم المستفادة منها كالصبر والثبات على المبدأ والطاعة والتعاون.

وفي حي روضة السيدة زينب، قدم فنانو قصر ثقافة 25 يناير، منها ورشة حكي بعنوان "حرف من تراثنا" نفذت خلالها ريهام نبيل لافتات عن الأمثال الشعبية، بجانب ورشة تصميم مجسم لقرص الشمس باستخدام ورق معاد تدويره، تدريب فاطمة شعبان، وورشة حقيبة من الفوم الملون مزينة بالزهور المجسمة للمدربة وفاء أبو الفضل.

الفعاليات نفذها المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بإشراف د. جيهان حسن، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق برامج تعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء، وغرس قيم الإبداع والمعرفة في المجتمعات الناشئة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان المشروع الثقافي برامج وزارة الثقافة

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