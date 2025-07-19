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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المعمل المركزي للمبيدات يستقبل طلاب طب بيطري جامعة القاهرة

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

استقبلت وزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وفدا طلابيا من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة وذلك لتعزيز الوعي لدي الطلاب وتأتي هذة الزيارة بناء علي تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ومن جانبها قالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل ان هدف تلك الزيارة هو التعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.


حيث تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب لأقسام المعمل المختلفة للتعرف على دور المعمل في سلامة الغذاء. 


وقد قام  الباحثين بالمعمل بالاقسام بتقديم نبذة مختصرة عن دور المعمل  وما يقدمه من خدمات تحليلية وطرق الكشف عن الملوثات والأجهزة المستخدمة 

كما تطرق الباحثين إلى اعتماد المعمل من جهات الاعتماد الدولية وأهمية ذلك في فتح أسواق دولية مختلفة وقبول نتيجة فحص العينات بما يتوافق مع متطلبات هذه الأسواق. 


وتأتي هذة الزيارة في إطار قيام المعمل بالتعاون مع الجهات البحثية والعلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل في مصر

الزراعة متبقيات المبيدات كلية الطب البيطري جامعة القاهرة

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