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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن نتيجة الثانوية العامة، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة على كافة محركات البحث عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 و أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وسط حالة من الترقب والقلق في معظم البيوت المصرية.

ومن جانبه علم موقع صدى البلد ، أن أعمال تجرى حاليا في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، على قدم وساق لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أيام.

وقد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح معظم المواد وأبرزها اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية وغيرها من المواد الأساسية ، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم) ، ومن المقرر إنتهاء تصحيح جميع مواد الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :قولا واحدا ومنعا لأي تأويل ، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  بعد ، وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة.

و سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال أيام.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 الآن تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا “قبل أي حد”.

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي.

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/.

النتيجه الثانويه العامه ظهور النتيجه

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نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

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