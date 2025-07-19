حكم عمل الرجل في كوافير حريمي لتزيين السيدات.. اعرف رأي الشرع

حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب اعتزال مصفف شعر للمهنة بعدما علم أن عمله فيها حرام شرعا والمال المكتسب منها كذلك.

عمل الرجل في كوافير حريمي

وفي فتوى له، قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في من يعمل في مهنة كوافير السيدات، أن تكون امرأة، أما عمل الرجل في مهنة كوافير حريمي، فهو عمل محرم، لأنه يتعامل مع امرأة أجنبية، في أمر ليس ضروريا بالنسبة لها، فهو ليس طبيبا أو معلما أو قاضيا.

وأكد أن هذا الفعل لا يجوز شرعا من الرجل، أما مسألة الزواج منه فلا حرج فيه، ولا يؤثر على صحة عقد الزواج، فالزواج منه صحيح.

تزيين السيدات من الرجال

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن عمل الرجال فى هذه المهنة لتزيين السيدات محرم شرعا.

وأضاف علي جمعة في فتوى له، أن عمل المرأة في مهنة كوافير للسيدات للتزيين والتجمل للأزواج "حلال" ولا شيء فيه علي الصانعة، وإن كان هناك تبرج فتتحمل وزره من تفعله.

وأشار إلى أن الأمور والأفعال التى تستوجب استعمالين لها فتكون حرمتها ووزرها على مرتكبها فقط، بمعنى أن العنب من الممكن أن يباع ويشترى لكن أحد الأشخاص قد يشتريه لصنع الخمر وبالتالى وزره عليه فقط وليس على بائع العنب، ومن ذلك تزيين المرأة فالتى تستعمله للفتنة تعاقب عليه وليس التى قامت بتزيينها.