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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم الكروس أوفر.. ماذا تقدم سوبارو انتشارتد 2026 الجديدة؟

سوبارو انتشارتد 2026
سوبارو انتشارتد 2026
صبري طلبه

تواصل سوبارو اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب انتشارتد موديل 2026، والتي تأتي بتصميم رياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

المنظومة الفنية لسيارة سوبارو انتشارتد 2026

تقدم السيارة سوبارو انتشارتد 2026 بنوعين من المحركات، الأول احادي لنظام الدفع الأمامي، والاخر ثنائي لمنظومة الدفع الرباعي، مع 3 فئات هما Premium FWD، وSport، والفئة GT عالية التجهيزات، وبطارية سعة 74.7 كيلووات/ساعة، بمدى يتراوح بين 290 و300 ميل.

سوبارو انتشارتد 2026

وتأتي الفئة الأولى بقوة إجمالية قدرها 221 حصانًا، أما الفئة الثانية والثالثة، فتقدر قوة المحرك بحوالي 338 حصانًا، مع القدرة على شحن البطارية في مدة تستغرق 30 دقيقة فقط، من 10% إلى 80%.

سوبارو انتشارتد 2026

تصميم وتجهيزات سوبارو انتشارتد 2026

ترتكز السيارة سوبارو انتشارتد 2026 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و20 بوصة، مع تصميم خلفي انسيابي بإطلالة الـ SUV الأنيقة، بالإضافة إلى أقواس نصف دائرية أعلى منطقة العجلات وشبكة سفليه، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

سوبارو انتشارتد 2026

أما عن مقصورة السيارة سوبارو انتشارتد 2026 فجاءت بشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 14 إنش، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، نظام صوتي ترفيهي، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، لوحة عدادات خلف مقود الحركة لعرض البيانات.

سوبارو انتشارتد سوبارو انتشارتد سوبارو انتشارتد 2026 مواصفات سوبارو انتشارتد 2026

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