الأهلي يطلق برنامج الفحوصات الطبية الشاملة للاعبي فرقه الرياضية

انطلقت صباح اليوم السبت الفحوصات الطبية الدورية الشاملة لجميع اللاعبين المقيدين بالنادي الأهلي في مختلف الألعاب الرياضية والفئات العمرية، وذلك داخل صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

ويأتي هذا البرنامج الطبي ضمن خطة متكاملة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، بهدف رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للرياضيين، وضمان جاهزيتهم البدنية والطبية للمنافسات، إلى جانب إنشاء ملف طبي شامل لكل لاعب.

وتستمر الفحوصات على مدار أسبوع، حيث تشمل إجراء كشف طبي عام، وتحاليل مخبرية دورية، بالإضافة إلى تقييمات بدنية دقيقة تتماشى مع متطلبات كل لعبة رياضية.

وتجرى كافة الكشوفات وفقا للمعايير والاشتراطات الطبية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية للاعبين.