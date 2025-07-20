تدرس هيئة تنشيط السياحة ، المشاركة فى المعرض السياحى IBTM2025 ، المزمع إنعقادة بمدينة برشلونة الأسبانية ، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر القادم .



أوضحت هيئة تنشيط السياحة فى إخطار لها حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن المعرض السياحى IBTM2025 ،يعتبر من المعارض الرائدة فى سياحة الحوافز والمؤتمرات على المستوى الدولى ،وقد شارك فيه خلال العام الماضى قرابة 1500 متخصص من مختلف دول العالم.

IBTM2025



أفادت الهيئة ، أن للراغبين من المنشآت الفندقية الإشتراك ، بجناح المعرض تبلغ القيمة 3500 يورو ، تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.



من جانبها ،توقعت إدارة المعرض السياحى IBTM2025 ،أن يشارك أكثر من 12,000 من المتخصصين في الصناعة وحوالي 2500 عارض، بما في ذلك الوجهات المثيرة والفنادق والموردين ذوي الجودة، في هذه المنصة العالمية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات الصناعية ،مما يجعل المعرض يستحق المشاركة فيه والوصول إلى عدد من الفرص مثل التفاعل وبناء العلاقات واكتساب المعرفة .

تنشيط السياحة تدرس المشاركة فى معرض IBTM2025



