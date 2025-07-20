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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الحمد لله على نعمة الوطن والجيش والأمن والأمان.. والإعلام السورية تكشف مراحل عودة الحياة في السويداء| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي

أحمد موسى: الحمد لله على نعمة الوطن والجيش والأمن والأمان
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب أن يكون الشعب المصري فخورا بالجيش المصري، وقدراته، فهو الحامي للدولة.

الوضع خطير.. أحمد موسى: السويداء في سوريا أصبحت منكوبة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك اشتباكات دامية وعنيفة في مدينة السويداء السورية .

"أخبروا العالم أننا نموت جوعًا".. نداءات من غزة ينقلها يوسف أبوكويك
وجّه يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من مدينة غزة، نداءات من داخل غزة تكشف ما يعانيه أهالي القطاع من تجويع مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للأبرياء المدنيين في مختلف المناطق في قطاع غزة، مؤكدًا أن التجويع هو جريمة وتصل ذروتها في غضون الأيام الأخيرة.

أكاديمية : تطابق واضح في الرؤى السياسية بين مصر والسعودية
قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية إن العلاقات المصرية العربية وقوى التأثير الواضح من جانب مصر مع المملكة العربية السعودية، وهناك تطابق واضح في الرؤى السياسية بين مصر والسعودية في كافة ملفات الإقليم ذات الاهتمام المشترك، سواء كان السياسي أو الأمني، وكذلك الاقتصادي والتنموي.


وزارة الإعلام السورية تكشف مراحل عودة الحياة في السويداء
كشفت وزارة الإعلام السورية عن أن قوات وزارة الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في  السويداء، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

ترامب: تم تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بالكامل أو تسويتها بالأرض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انه تم تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بالكامل أو تسويتها بالأرض، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان
أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال أكد أنه قام بتصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.


أحمد موسى: ترامب أكد أن نهر النيل قلب وروح المصريين وهذه حقيقة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مجددا عن سد النهضة الإثيوبي .


أحمد موسى: مصر في قائمة أفضل 10 دول للسياحة في العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتميز بتواجد السياحة بها في كافة محافظات الجمهورية من الإسكندرية لأسوان.

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