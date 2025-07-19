إصابة طفلة وشاب في تصادم دراجة بخارية بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج حادث تصادم مؤسف، أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وشاب يقود دراجة بخارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة القسم ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة المدعو "م.ع.ر"، 19 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة القسم، اختل مقود الدراجة بيده، مما أدى إلى اصطدامه بالطفلة "جودي م.ا.ع"، 9 سنوات، تلميذة، ومقيمة بدائرة قسم أول سوهاج، أثناء عبورها الطريق، ثم انحرفت الدراجة وانقلبت على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة الطفلة بنزيف في المخ وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، كما أُصيب قائد الدراجة بكدمة في الكتف الأيسر وجرح بفروة الرأس، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وبسؤال قائد الدراجة، أفاد بمضمون ما حدث، مضيفًا أنه فوجئ بالطفلة تعبر الطريق ولم يتمكن من تفاديها، فصدمها عن طريق الخطأ.

وأكد والد الطفلة، 41 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون الواقعة، واتهم قائد الدراجة بالتسبب في الحادث، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.