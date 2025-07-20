دير «الأنبا شنودة» بسيدني يحتفل بمرور 30 سنة على بدء الرهبنة فيه

احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بصحراء سيدني، بأستراليا بمرور 30 سنة على بدء الحياة الرهبانية فيه.

بدأ الاحتفال بصلاة لقان وقداس عيد الرسل والذي صلَّاه إلى جانب نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا دانييل أسقف سيدني. والراهب القمص تادرس الباخومي مؤسس الدير، ومجمع رهبان الدير.

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الراهب مارك آڤا شنودة في درجة القسيسية، كما تم منح الراهب القس شنودة آڤا شنودة والراهب القس ثيؤدور آڤا شنودة رتبة القمصية.

وعقب انتهاء الصلوات أقيمت دورة احتفالية بألحان التماجيد، لرفات وأيقونات القديسين الموجودة بالدير.

وقدمت هدية للحاضرين عبارة عن كتاب عن تاريخ الدير على مدار 30 سنة، بالإضافة إلى هدايا للأطفال.