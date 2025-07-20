رسامة شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية

صلى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي وتوابعها، القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا بعزبة فانا.

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة 8 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وفي نفس السياق، عمد نيافته طفلًا من أبناء الكنيسة ذاتها.

وفي سياق آخر، صلى صاحبا النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، عشية نهضة استشهاد القديسين أبيروه و أتوم ويوحنا وابن عمه سمعان، والذين تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد أستشهادهم في ١١ أبيب، وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية سنباط، مركز زفتى، كما طيب نيافتهما رفات الشهداء الموجودة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من أفراد الشعب.