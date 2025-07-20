رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان وتطوير الطرق

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، لتفقد عدد من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها مشروعات الإسكان والطرق، وذلك في ضوء متابعة المشروعات الخدمية والسكنية الجاري تنفيذها داخل المدن الجديدة.





واستهل رئيس الجهاز، الجولة، بتفقد أعمال تنفيذ أول عمارة سكنية "إسكان أخضر" بالمدينة، والتي تقع بحي جاردينيا بالتجمع الثالث، على محور محمد نجيب، حيث تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، الأعمال الخرسانية وتنفيذ أعمال المباني والتشطيبات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المشروع يُعد نموذجًا تجريبيًا للوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ويعتمد على استخدام مواد بناء مستدامة، وحلول تصميمية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مع إمكانية تدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

كما شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع "ديارنا" السكني، والذي يعد من المشروعات المتميزة الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، ويضم المشروع 34 عمارة سكنية تتراوح مساحات الوحدات بها ما بين 104 أمتار و154 مترًا مربعًا، ويُعد من المشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات فئة الدخل المتوسط، من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمواصفات عالية، وبأسلوب سداد ميسر.



واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المؤدي إلى مشروع "جنة" السكني، وذلك في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لقاطني المشروع والمنطقة المحيطة، وتيسير الحركة المرورية، بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير بيئة حضارية مستدامة داخل المدن الجديدة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، خلال الجولة أن الجهاز يعمل على المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها، والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة للالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية.