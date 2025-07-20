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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالعاشر

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات تطوير منظومة الصرف الصناعي ورفع كفاءة المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي تشمل محطة معالجة صرف صناعي وروافع، وخطوط طرد، وتطوير ومد شبكات طرق وبنية أساسية بالمناطق الصناعية، وذلك من خلال تقارير ونتائج جولات تفقدية.
 


وأكد وزير الإسكان أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز جاهزية المناطق الصناعية وتطوير بنيتها التحتية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية، وذلك من خلال خطة عمل شاملة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الصرف الصناعي بما يتماشى مع الاشتراطات البيئية الحديثة، ويواكب التوسع في الرقعة الصناعية، ويدعم جهود الدولة في خلق بيئة عمرانية واستثمارية مستدامة.
وشدد وزير الإسكان على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ومراعاة المعايير التصميمة والفنية القياسية، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، والمتابعة الميدانية للأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية شملت الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة، التي تُعد من أبرز المشروعات الحيوية بالمدينة، حيث تصل الطاقة التصميمية للمحطة إلى 130 ألف م³/يوم للأعمال المدنية، و65 ألف م³/يوم للأعمال الكهروميكانيكية "مرحلة أولى"، بما يعزز من القدرة الاستيعابية المستقبلية للتصرفات الناتجة عن النمو الصناعي المتسارع.
وتابع رئيس الجهاز خلال جولته تنفيذ حزمة متكاملة من الأعمال، تضمنت إنشاء مبنى المصافي الجديد، ومد خطي طرد بقطر 1400 مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين، إلى جانب أعمال تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم (3)، وتطوير وتعميق البركة اللاهوائية الثالثة، كما تفقد أعمال تركيب مواسير GRP داخل المجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة، وتنفيذ مطابق خرسانية ضمن أعمال التطوير الشامل.
وشملت الجولة كذلك المرور على خطوط الصرف بقطر 900 مم ضمن استكمال الخط الوارد من مدينة بدر، ومتابعة أعمال تغطية المجرى المائي الممتد من البرك إلى رافع بلبيس، بالإضافة إلى تأهيل محطة الرفع الخاصة بمنطقة الـ2000 فدان، والمرور على رافع المياه المعالجة المتجه إلى مصرف بلبيس.
وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال رفع كفاءة المنطقة الصناعية A2، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمنطقة الصناعية A5، فضلًا عن تفقد أعمال المرافق والبنية الأساسية (مياه – صرف – فرمة طرق) بالمنطقة المحصورة بين A2 وA5، والتي تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز النشاط الإنتاجي.
وشدد رئيس الجهاز خلال جولته على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدًا أن المشروعات الجارية تخضع لمتابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل معدلات الكفاءة التشغيلية.
وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ شبكات الري الداخلية بعدد من المجاورات بالحيين الأول والسادس، وشملت الجولة مجاورات (1,2,3,7) بالحي الأول، و(46، 47، 48) بالحي السادس، حيث تفقد رئيس الجهاز سير الأعمال ميدانيًا، واطّلع على نسب التنفيذ ومطابقتها للمواصفات الفنية والمعايير المُعتمدة.

ووجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بتنفيذ الأعمال بنظام القطاعات المتتابعة، بحيث يتم الانتهاء من كل شارع على حدة قبل الانتقال إلى الشارع التالي، مع إنشاء تحويلات مرورية مؤقتة لضمان سيولة الحركة، وإعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من الأعمال في كل قطاع.

وقال:"أي شركة تُخل بالتزاماتها أو تتأخر عن الجدول الزمني سيتم سحب الأعمال منها فورًا، وتحميلها كافة التكاليف الناتجة عن التأخير، لأننا نهدف لتقديم خدمات لائقة تواكب تطلعات المواطنين وتحقق الاستدامة في البنية التحتية."

الإسكان المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المناطق الصناعية

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