قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي يتلقى خطابا بوقف القيد لثلاث فترات لهذا السبب
وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة.. دار الإفتاء تكشف آراء العلماء في تحديدها
الداخلية تداهم البؤر الإجرامية وتضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه
فيريرا يشيد بـ "القدوة".. ماذا قال عن عبد الله السعيد؟
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ
مصدر بالزمالك يكشف مصير المهاجم الفلسطيني مع الفريق
ياسمين فؤاد تشيد بـ 40 عامًا من الالتزام والمرونة البيئية لأفريقيا
أمين مساعد الجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ
أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال
انطلاق الدعاية لـ انتخابات الشيوخ.. القائمة الوطنية تبدأ حملة ضخمة في مختلف المحافظات
انقلبوا على بعض.. نائب حريدي: سموتريتش أسوأ من اليهود العلمانيين
غيابات الأهلي في معسكر تونس للاستعداد للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تعلن موعد بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 في الشيخ زايد

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 816 وحدة سكنية من مشروع الإسكان جنة 4 بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد، بدءا من يوم الأحد 3/8/2025، على أن يستمر التسليم في أيامٍ محددة طبقاً للمعلن من جهاز مدينة الشيخ زايد.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها.

 وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم الوحدات بتوسعات المدينة الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، على أن يتم تسليم وحدات العمارة 145، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارة 144، يوم الأربعاء 6/8/2025، ووحدات العمارة 143، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات العمارة 142، يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات العمارة 141، يوم الأحد 17/8/2025، ووحدات العمارة 140، يوم الأربعاء 20/8/2025.

 وأضافت رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 112، يوم الأحد 24/8/2025، ووحدات العمارة 113، يوم الأربعاء 27/8/2025، ووحدات العمارة 114، يوم الأحد 31/8/2025، ووحدات العمارة 115، يوم الأربعاء 3/9/2025، ووحدات العمارة 116، يوم الأحد 7/9/2025، ووحدات العمارة 117، يوم الأربعاء 10/9/2025، ووحدات العمارة 118، يوم الأحد 14/9/2025، ووحدات العمارة 119، يوم الأربعاء 17/9/2025.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 120، يوم الأحد 21/9/2025، ووحدات العمارة 139، يوم الأربعاء 24/9/2025، ووحدات العمارة 127، يوم الأحد 28/9/2025، ووحدات العمارة 128، يوم الأربعاء 1/10/2025، ووحدات العمارة 135، يوم الأحد 5/10/2025، ووحدات العمارة 137، يوم الأربعاء 8/10/2025، ووحدات العمارة 138، يوم الأحد 12/10/2025، ووحدات العمارة 121، يوم الأربعاء 15/8/2025، ووحدات العمارة 122، يوم الأحد 19/10/2025، ووحدات العمارة 123، يوم الأربعاء 22/10/2025.

وقالت: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 26/10/2025، ووحدات العمارة 125، يوم الأربعاء 29/10/2025، ووحدات العمارة 126، يوم الأحد 2/11/2025، ووحدات العمارة 129، يوم الأربعاء 5/11/2025، ووحدات العمارة 131، يوم الأحد 9/11/2025، ووحدات العمارة 132، يوم الأربعاء 12/11/2025، ووحدات العمارة 133، يوم الأحد 16/11/2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 19/11/2025، ووحدات العمارة 130، يوم الأحد 23/11/2025، ووحدات العمارة 136، يوم الأربعاء 26/11/2025.

وزير الإسكان تسليم الوحدات مدينة الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

ترشيحاتنا

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

حروق الشمس

لو اتحرقت من الشمس .. 10 عادات عليك فعلها

النوبة القلبية

عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. أبرزها الدهون الصحية والنوم

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد