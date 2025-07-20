قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية
تأكيدا لانفراد صدي البلد.. وزيرة البيئة تقدم استقالتها من الحكومة
الداخلية: كشف مخطط لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة
مؤسسة زاهي حواس تبدأ دورة الآثار الإسلامية بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي
استهدفوا منشآت أمنية واقتصادية| الأمن الوطني يسقط خلية تابعة لحركة حسم الإرهابية
شوبير: الأهلي لن يجد بديلًا لـ وسام أبو علي.. وتأثيره كان أقرب إلى الخيال
عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بعد قليل
تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
ريبيرو غير مقتنع به.. شوبير يكشف مفاجأة عن أحد المدافعين الجدد بالأهلي
الأزهر للفتوى يحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا
بعد الحكم بالإعدام.. مُرافعة مصيرية بقضية شاب حرق خاله في الأقصر |تفاصيل
التعريف بكنوز مصر لأول مرة بلغة الإشارة عبر مبادرة عارف.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. المصري يواجه الصفاقسي وديا في معسكر تونس

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
القسم الرياضي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الأحد، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره المغلق المقام بمدينة سوسة التونسية، وذلك بمواجهة فريق الصفاقسي، في إطار تحضيرات الفريق البورسعيدي لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

كانت بعثة المصري قد غادرت إلى تونس أمس السبت، متجهة إلى مدينة سوسة الساحلية التي تبعد نحو 150 كم عن العاصمة التونسية، حيث يقيم الفريق معسكرًا يمتد حتى الأول من أغسطس المقبل، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد.

ويخوض المصري أربع مواجهات ودية خلال المعسكر، تبدأ بمواجهة الصفاقسي اليوم، ثم لقاء النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل 23 يوليو، يعقبه لقاء قوي أمام الترجي التونسي يوم الأحد 27 يوليو، فيما يجري المدير الفني نبيل الكوكي اتصالات للاتفاق على إقامة مباراة رابعة مع أحد أندية النخبة في الدوري التونسي.

وعلى صعيد الانتقالات، دعم المصري صفوفه بالتعاقد مع عمر الساعي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، إضافة إلى ضم الجزائري منذر طمين، إلى جانب تجديد عقد مواطنه عبد الرحيم دغموم، في إطار خطة الإدارة لتعزيز الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وضع المدرب التونسي نبيل الكوكي برنامجًا تدريبيًا خاصًا خلال المعسكر، يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد التي أقيمت في مدينة بور فؤاد.

وكان الكوكي قد اعتذر عن حضور مراسم تشييع جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد رموز النادي المصري، بسبب توجهه المبكر إلى تونس لترتيب استقبال البعثة وتنظيم المعسكر.

المصري المصري البورسعيدي معسكر المصري الصفاقسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

الثانوية العامة

نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

جيب شيروكي موديل 1994

بربع مليون جنيه.. اشتر جيب شيروكي دفع رباعي

كيا برايد موديل 1997

كيا برايد هاتشباك مستعملة بــ 120 ألف جنيه| صور

مازدا 929 موديل 1988

مازدا 929 أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. صور

بالصور

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى

بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد