جامعة الوادى الجديد تستقبل طلاب مشروع إعداد قائد للتعليم قبل الجامعي

استقبلت جامعة الوادي الجديد طلاب مشروع إعداد قائد للتعليم قبل الجامعي بإدارة الخارجة التعليمية.

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان الجولة تضمنت زيارة مواقع الجامعة المختلفة للتعرف على الكليات والمنشئات الجامعية بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10وتفقد مقر جامعة الوادي الجديد الأهلية.

كما تضمنت الجولة زيارة لكلية الطب البشرى والتعرف على معامل الكلية وتم تقديم نبذة مختصرة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب عن أقسام الكلية والمعامل واختتمت الجولة بزيارة مركز الحفريات الفقارية بالجامعة الذى يضم مجموعة نادرة من الاكتشافات العلمية والذى يضم مجموعة من الزواحف المنقرضة والكائنات البحرية التى كانت تعيش منذ الاف السنين بصحراء الوادي الجديد .

هذا بالإضافة الى حضورهم جزء من فعاليات ورشة العمل الخاصة بالتميز الحكومي والمنعقدة بالمبنى الإداري وتفاعل طلاب اعداد قائد مع ورشة التميز الحكومى.