الموقف القانوني حال وفاة أحد المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

يعتبر اليوم 20 يوليو، هو أخر موعد لتقديم طلبات تنازل المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، طبقا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات .

ويرغب العديد من المواطنين معرفة مصير المترشحين للانتخابات حال خلو مقاعدهم بسبب الوفاة .

المادة 22 من قانون مجلس الشيوخ ، نظمت الضوابط القانونية حال خلو مكان أحد المترشحين لانتخابات الشيوخ، حيث نصت على أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتیاطی آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

إن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

وإذا أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.