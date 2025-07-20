راعوا عقولنا ... شوبير يسخر من صفقات الزمالك الصيفية



سخر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، من الشائعات المتداوله بشان تعاقدات نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واكد شوبير في تصريحات اذاعبة “التعاقدات في نادي الزمالك براحة جدا ودون صخب ولسه سامع وربنا من يومين حد بيقول لك صفقة الزمالك المقبلة فينيسيوس البرازبلي، وهييجي في الآخر يقول لك مش قصدي فينيسيوس ريال مدريد طيب حضرتك قولنا قصدك مين محمد فينيسيوس، جونيور فينيسيوس أي فينيسيوس ويقول لك الصفقة دي اللي هتكسر الدنيا فبراحة شوية وراعوا عقولنا”



وأضاف شوبير:"زي ما قبل كده قال لك الزمالك هيضم رونالدينيو وأنا طلعت قولت مش هنهزر يا جماعة فالزمالك ماشي بهدوء في موضوع التجديد والزمالك ضم لاعيبة كويسة زي عمرو ناصر وأحمد شريف وشيكو بانزا، والدنيا ماشية براحة وتاتا تاتا، يبقى مدير الكرة بقى عبدالناصر محمد يبقى فريد شوقي أي حد مش قضيتنا خلي الناس تشتغل وخلي العجلة تدور"

وأضاف “الزمالك بيدير ملفاته هذه المرة بهدوء وأراهنكم لو شفتم جون إدوارد في أي تصريح أو مكان بتكلم فالأمور ماشية بنظام ولا يولد الانتصارات إلا النظام لإن لو فيه نظام هتنجح”