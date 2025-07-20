قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي سيتعاقد مع مهاجم سوبر في يناير المقبل
إعلامي: رصيد أحمد فتوح من التعاطف نفذ.. والزمالك سيوجه الشكر للاعب
النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بفيديوهات مثيرة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
جدول مباريات منتخب السلة في بطولة بيروت الودية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يقترب من ضم إيكيتيكي في صفقة تاريخية

إيكيتيكي
إيكيتيكي
إسراء أشرف

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تمهيدًا لإتمام الانتقال خلال اليومين المقبلين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة لإنهاء بعض التفاصيل النهائية، في الوقت الذي يسعى فيه فرانكفورت لضمان جميع البنود والمتغيرات المالية المتفق عليها، والتي قد تجعل الصفقة الأعلى في تاريخ النادي الألماني بعائدات قد تصل إلى 110 ملايين يورو.

وإذا اكتملت الصفقة بهذا الرقم، فإنها ستتفوق على صفقة انتقال راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023، والتي بلغت قيمتها 95 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع إيكيتيكي من حيث الشروط الشخصية، ومن غير المتوقع أن تُشكل هذه الجزئية أي عائق أمام إتمام الصفقة.

وكان نيوكاسل قد قدم عرضًا سابقًا بقيمة 75 مليون يورو لضم إيكيتيكي، لكنه قوبل بالرفض، ما دفع النادي للانسحاب من الصفقة والتوجه للتفاوض مع برينتفورد بشأن التعاقد مع يوهان ويسا كخيار بديل.

وفي سياق متصل، أجرى ليفربول اتصالات مع نيوكاسل للاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، في إشارة إلى استعداد النادي لإبرام صفقة كبرى تصل قيمتها إلى 120 مليون جنيه إسترليني.

إيكيتيكي ليفربول فرانفكورت هوجو إيكتيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

هاتف اوبو K13

بقدرات شحن وتبربد جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بـ Oppo K13 Turbo

اوبل كورسا إم كيا اكسيد الهاتشباك 2025

أيهما تفضل.. اوبل كورسا أم كيا اكسيد الهاتشباك 2025 | صور

تشتري عربية ايه مستعملة في 2025

لو معاك 300 ألف جنيه.. تشتري عربية ايه مستعملة في 2025

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد