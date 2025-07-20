ليفربول يقترب من ضم إيكيتيكي في صفقة تاريخية

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، تمهيدًا لإتمام الانتقال خلال اليومين المقبلين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الاتفاق لا يزال بحاجة لإنهاء بعض التفاصيل النهائية، في الوقت الذي يسعى فيه فرانكفورت لضمان جميع البنود والمتغيرات المالية المتفق عليها، والتي قد تجعل الصفقة الأعلى في تاريخ النادي الألماني بعائدات قد تصل إلى 110 ملايين يورو.

وإذا اكتملت الصفقة بهذا الرقم، فإنها ستتفوق على صفقة انتقال راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023، والتي بلغت قيمتها 95 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع إيكيتيكي من حيث الشروط الشخصية، ومن غير المتوقع أن تُشكل هذه الجزئية أي عائق أمام إتمام الصفقة.

وكان نيوكاسل قد قدم عرضًا سابقًا بقيمة 75 مليون يورو لضم إيكيتيكي، لكنه قوبل بالرفض، ما دفع النادي للانسحاب من الصفقة والتوجه للتفاوض مع برينتفورد بشأن التعاقد مع يوهان ويسا كخيار بديل.

وفي سياق متصل، أجرى ليفربول اتصالات مع نيوكاسل للاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، في إشارة إلى استعداد النادي لإبرام صفقة كبرى تصل قيمتها إلى 120 مليون جنيه إسترليني.