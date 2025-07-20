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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العلا: إحباط مخطط حسم الإرهابية يُجسّد يقظة رجال الداخلية في حماية الأمن

أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أميرة خلف

وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية لوزارة الداخلية، عقب نجاح قطاع الأمن الوطني في كشف مخطط خلية “حسم” الإرهابية التي كانت تُعد لتنفيذ أعمال عنف وفوضى داخل البلاد.
 


وأكد أبو العلا، في تصريحات صحفية، أن كشف هذا المخطط يُجسّد يقظة رجال وزارة الداخلية، ويعكس متابعتهم المستمرة لتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأمن القومي.

وشدد على أن التصدي للبؤر الإرهابية يُمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، تؤكد أن مصر تمتلك جهاز شرطة مدني يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والاستعداد، ويعمل بلا كلل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب: “لم ولن تتوقف محاولات الإرهاب الأسود للنيل من الجبهة الداخلية عبر مخططات خبيثة، لكن مصر كانت وستظل دائمًا لهم بالمرصاد، ولن تسمح بزعزعة أمنها أو استقرارها.”

حسم وزارة الداخلية الداخلية أيمن ابو العلا مجلس النواب

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