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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية يعكس يقظة رجال الشرطة

حزب "المصريين
حزب "المصريين
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إحباط قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المُخطط الإرهابي لحركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن تاريخ الجماعة الإرهابية حافل بالدم والخراب منذ تأسيسها ويكشف عن ارتباطها المباشر بالعنف والتخريب واستهداف مؤسسات الدولة، ومارست هذه الجماعة الإرهاب والعنف بأشكاله المختلفة على مدار عقود، من اغتيالات وتفجيرات ومحاولات فوضى، واستمرت في ذلك بعد ثورة 30 يونيو، من خلال دعم التنظيمات المسلحة وتأسيس لجان نوعية مسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن وزارة الداخلية بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا حثيثة لضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، إيمانًا منها بأن التنمية لن تتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار، موضحًا أن أجهزة وزارة الداخلية وجهت مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية في إطار مكافحة الإرهاب على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ونجحت في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، ونفذت الأجهزة المعنية استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، الأول هو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح أن التصدي للإرهاب والتطرف الذي مارسته جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها في مصر ضرورة ملحة، خاصةً في ظل التوجه الجاد للدولة نحو تحقيق نهضة شاملة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لن ينسى الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية المارقة من نشر للفوضى والعنف، وتزييف للحقائق بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة وإعاقة مسيرتها الإصلاحية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ركيزة أساسية وعنصر حاسم في معادلة الاستقرار القومي، وتُشكل حصنًا منيعًا في وجه التحديات التي قد تُهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، وتستحق جهودها المتكاملة والمستمرة كل تقدير وإشادة، موضحًا أن وزارة الداخلية أثبتت كفاءة ومهنية عالية ونجحت استراتيجيتها الأمنية في توجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية، مما ساهم بشكل كبير في إحباط العديد من المخططات التخريبية والحفاظ على أمن الوطن؛ منوهًا بأن جهود وزارة الداخلية تُعد أساسًا راسخًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، ويُعتبر إسهام رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان إسهامًا لا يُقدر بثمن، فهم يؤدون واجبهم بتضحية وإخلاص لضمان بيئة آمنة تُساهم في تحقيق التنمية والرخاء.

وأكد أن وزارة الداخلية المصرية ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي، وتضطلع بمسؤولية محورية في حفظ الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، موضحًا أن مصر ماضية بخطى ثابتة في طريق الإصلاح والبناء، ولا مكان لجماعات العنف والتطرف والإرهاب في الوطن، فالدولة عازمة على بناء مستقبل آمن ومزدهر لكافة أبنائها، ولن تسمح لأي قوى متطرفة أن تُعرقل مسيرتها نحو مستقبل أفضل لجميع المصريين.

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