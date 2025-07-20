سيامة دياكون بإنجلترا على يد الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا قداس الأحد في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي، بمدينة مارجيت، مقاطعة كنت بإنجلترا، وشاركه نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، وألقى نيافة الأنبا أباكير عظة القداس، التي حملت عنوان "اثنان خير من واحد".

وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات سيامة الخادم ناجي نظير دياكون (شماس كامل).

وعقب القداس، احتفلت الكنيسة مع شعبها بعيد الآباء الرسل، وعيد شفيع الكنيسة القديس الأنبا بيشوي. حيث شارك أطفال مدارس الأحد بتقديم مجموعة من الترانيم والألحان الروحية الخاصة بهذه المناسبة المجيدة.

وفي ختام الاحتفال، وزع نيافة الأنبا أنتوني نيافة الأنبا أباكير هدايا على الحاضرين.