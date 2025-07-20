أخبار التكنولوجيا | بقدرات شحن وتبريد جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد واتساب يطلق ميزة جديدة هتقلب الموازين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات ذكية وبطارية تدوم ساعات ..مواصفات سماعات Baseus BH1



أطلقت شركة Baseus أحدث سماعات الرأس اللاسلكية BH1، التي تُوضع فوق الأذن، في الصين. تتوفر السماعات الآن على موقع JD.com بسعر تجزئة 249 يوانًا (35 دولارًا أمريكيًا). تستهدف سماعات BH1 المستخدمين الذين يبحثون عن تقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة وصوت عالي الدقة بسعر مناسب.

Galaxy Buds 3 FE .. سماعات جديدة من سامسونج تقفز بعمر البطارية



إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعة Galaxy Buds 3 FE والتي تشير التفاصيل المسربة إلى أنها قد تتمتع بميزة تفوق سماعات Buds 3 العادية، ألا وهي عزل الضوضاء بشكل أفضل.

بقدرات شحن وتبربد جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بـ Oppo K13 Turbo



إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتفي Oppo K13 Turbo و K13 Turbo Pro والمقرر إطلاقهم في 21 يوليو وكلاهما يأتي بمروحة تبريد نشطة مدمجة في الجهازين وهي تعمل بكفاءة عالية.

هتقلب الموازين.. واتساب يطلق ميزة جديدة إليك أهم مميزاتها



يُجهّز تطبيق واتساب ميزة جديدة لتلخيص المحادثات السريعة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي و إنشاء ملخص فائق السرعة لمحادثاتك.

على الجانب الآخر تستخدم هذه الميزة طريقة آمنة لتلخيص جميع محادثاتك غير المقروء وتُمكّن ميزة " التلخيص السريع" في واتساب المستخدمين من اختيار محادثات مُحددة والحصول على ملخص لها.