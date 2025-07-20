برلماني: برنامج أكاديمية الأمن السيبراني يؤهل جيل رقمي قادر على حماية مصر إلكترونيا

أكد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية فعاليات الإصدار الثاني من برنامج "أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب"، الذي يأتي في إطار الجهود الوطنية لبناء قاعدة من الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي.

وأوضح “أبو زيد” في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا البرنامج يعد خطوة استراتيجية ضمن خطط الدولة لتأهيل الشباب والنشء، وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في دعم أمن الدولة السيبراني، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الاتصالات والتحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج يشمل مجموعة من المحاور التدريبية المهمة، مثل أساسيات الأمن السيبراني، مهارات الحماية الرقمية، التصدي للهجمات الإلكترونية، وضمان الخصوصية الرقمية.

ونوه النائب شحاتة أبو زيد إلى أن البرنامج يمثل جزءا من رؤية الدولة لتأهيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكينهم من قيادة المستقبل الرقمي، لافتا إلى أن الاستثمار في العقول الشابة هو الاستثمار الحقيقي لبناء وطن قوي قادر على مجابهة التحديات الحديثة، خصوصا في مجال الأمن السيبراني الذي بات أحد أركان الأمن القومي.

كما أشاد النائب بتوسيع نطاق الأكاديمية ليشمل عددا أكبر من الطلاب في مختلف المحافظات، معتبرا ذلك توجها محمودا يسهم في تحقيق العدالة الرقمية، وتعميم فرص التدريب المتكافئة في مختلف أنحاء الجمهورية.