قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ليفربول لجولة آسيا التحضيرية.. صلاح يقود كتيبة الريدز أمام ميلان ويوكوهاما
أسامة ربيع يكشف موعد عودة حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
فينورد الهولندي يضم مهاجم بورتو البرتغالي رسميا
أحمد موسى عن الإرهابي يحيى موسى: خريج طب الأزهر وقدم برنامجا بقناة الجزيرة
أحمد موسى: اللي بيتكلموا وينظروا على مصر ما دعموش غزة بكيلو بصل
الرسالة الأخيرة للدكتورة ياسمين فؤاد بعد استقالتها من وزارة البيئة
نادية مصطفى تعلن خطوبة ابنتها همسة أركان في حفل عائلي
أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق حرام شرعًا
وظائف المونوريل 2025.. تفاصيل أكبر إعلان من الهيئة القومية للأنفاق وآخر موعد للتقديم
هتاخدي 60 جنيه وتصرفيهم بمحكمة الأسرة.. ياسمين عز تحذر الزوجات من هذا الأمر
وزير العمل يطلق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" بالعاصمة الإدارية غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إقامة الأفراح.. أسامة الجندي: الشرع الشريف بيقولك افرح لكن بشرط

الدكتور أسامة الجندي
الدكتور أسامة الجندي
أحمد سعيد

أشاد الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، بجمال الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الفرح والسرور في حياة الإنسان، مؤكدًا أن الشرع الشريف لا يمنع الأفراح، بل يُهذِّبها ويقوِّمها ويوجهها بالشكل الذي يحفظ الذوق والقيم والمبادئ الأصيلة.

وقال الدكتور أسامة الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن الشريعة كلها رحمة وود ومحبة وجمال، ولا تعرف التهجم ولا الخشونة، بل تدعو إلى الطمأنينة والسعادة والسلام والرجاء. 

وأضاف الدكتور أسامة الجندي "الشرع الشريف يقولك افرح، افرح في النجاح، في الزواج، في الرزق، لكن بشرط ألا تفرح بعيدًا عن الله سبحانه وتعالى، بل افرح مع الله ووفق ما يرضيه".

الدكتور أسامة الجندي: الإسلام لا يمنع الفرح والاحتفال

وأوضح الدكتور أسامة الجندي أن الإسلام لا يمنع الفرح والاحتفال، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون"، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون في مناسباتهم ولديهم شواهد كثيرة في هذا السياق.

وأكد الدكتور أسامة الجندي أن إدخال السرور على قلب المسلم من أحب الأعمال إلى الله، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم"، وقوله أيضًا: "من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره سره الله تعالى يوم القيامة".

وشدد على أهمية ألا تتحول الأفراح إلى سلوكيات سلبية أو ممارسات خارجة عن الذوق العام، مثل المبالغة في الأزياء أو التصرفات غير اللائقة، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بقيم البساطة والحياء والأدب والذوق حتى تكون أفراحنا مرضية لله وموافقة لروح الشريعة الإسلامية.

الدكتور أسامة الجندي أسامة الجندي الأوقاف الشريعة الإسلامية الفرح حكم إقامة الأفراح إقامة الأفراح الأفراح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

هدير عبد الرازق

3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا

ترشيحاتنا

حامد حمدان

حامد حمدان بعد أزمته عبر استوري: ضغوطات نفسية تؤدي لضيق الخاطر

تعديلات قانون الرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد المائدة المستديرة لحزب "حماة وطن" حول تعديلات قانون الرياضة

أوسيمين

أوسيمين على أعتاب العودة إلى جالطة سراي.. اتفاق شبه نهائي مع نابولي بقيمة 80 مليون يورو

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد