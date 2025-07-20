مجدي مرشد : إحباط مخطط حسم الإرهابي يعكس يقظة وقوة المؤسسات الأمنية

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالنجاح الذي حققته أجهزة وزارة الداخلية في إحباط مخطط إرهابي خطير، كانت تعتزم تنفيذه حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما ثمن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم أسرة الشهيد مصطفى أنور أحمد عفيفي لقائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



وقال مرشد - في تصريح اليوم -أن هذه العملية الاستباقية تُجسد يقظة مؤسسات الدولة ق وقوة المؤسسات الأمنية في مواجهة أي تهديد يستهدف استقرار الوطن، مشيرة إلى أن الأمن المصري هو صمام أمن وأمان الدولة.

وأوضح مرشد أن الشعب المصري يدرك جيدا مخططات الجماعة الإرهابية ومحاولاتها من حين لآخر لزعزعة الاستقرار مؤكدا التف الجميع خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري

وأشاد مرشد بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الأمن في مختلف المواقع، والذين لا يدخرون جهدًا في مواجهة مخططات العنف والإرهاب بكل حسم وصلابة