أخبار الوادى الجديد| فتح باب التقدم لمبادرة تنمية الإنتاج الحيواني.. وانطلاق حملات تحصين الماشية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظة الوادى الجديد تفتح باب التقدم لمبادرة تنمية الإنتاج الحيوانى.. الشروط

أعلنت المحلية لمركز ومدينه الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن فتح باب التقديم أمام المستثمرين الراغبين في الاشتراك في مبادرة تنمية الإنتاج الحيواني (الضان / الماعز)، وذلك للاستفادة من الامتيازات التي ستمنحها المحافظة للشركات الراغبة ومنها توفير سلالات جيدة بأسعار تنافسية بواقع كل 10 أفدنة ورأس أنثى وتسهيلات ميسرة في السداد والتأمين على الرؤوس في المحافظة، وتسهيل إجراءات التراخيص للمزرعة ولا قيد على البناء بأي طريقة وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة من خلال المرور الميداني لفريق بيطري.

وأكدت المحافظة على التعهد لشراء السلالات الذكور في حالة رغبه العميل وعلى الراغبين في الإشتراك في المبادرة سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وذلك لتقديم طلبات بالأعداد المطلوبة في الفتره من 2025/7/20 حتى 2025/8/20 على أن يتضمن الطلب أعداد رؤوس (الضان / الماعز )المطلوبة حتى يتم إرسالها لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة، لاتخاذ اللازم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بطرح تلك المبادرة.

انطلاق حملات تحصين الماشية فى المعصرة بالداخلة.. اعرف أماكن اللجان البيطرية

أعلنت الوحدة البيطرية بالمعصرة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الأبقار والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطرى للحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام القطاع.

وأكدت الوحدة المحلية بالقرية أن الحملة ستبدأ اليوم الأحد ، وتكون مواعيد وأماكن التحصين كالتالي:

الأحد 20/7/2025 بجوار محول الإنارة بالجهة القبلية

الإثنين 21/7/2025 منطقة بنجام ومحطة المياه

الثلاثاء 22/7/2025 العيون القبلية

الأربعاء 23/7/2025 بجوار محول المنطقة الشرقية

الخميس 24/7/2025 الجهة البحريه

وشددت الوحدة المحلية بالقرية على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل منطقة لضمان سرعة وسهولة تقديم الخدمة، والحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

تعليم الوادى الجديد تحقق خامس وسادس الجمهورية فى مسابقة الاقتصاد المنزلي

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن فوز قطاع التعليم بالمركزين الخامس والسادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفصل الدراسى الثانى للإقتصاد المنزلى 2024-2025.

وأشار وكيل الوزارة أن نتائج المسابقة شملت تحقيق المركز الخامس ضمن قائمة المرحلة الإعدادية الطالبة، الطالبة إسراء حمدان ذاكى - مدرسة باريس الإعدادية المشتركة بإدارة باريس (تنفيذ معلقة رمضانية) والمركز السادس ضمن قائمة المرحلة الابتدائية التلميذة منة محمد ابو بكر محمد - مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بإدارة الداخلة (تنفيذ كارت معايدة).

وأضاف فضل أن ذلك النشاط وفق خطة العمل لتوجيه عام الإقتصاد المنزلى بالمديرية وتعاون مثمر مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة متمنيا لقطاع التعليم بالمحافظة دوام التوفيق والتميز والازدهار.