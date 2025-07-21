برلمانية: إحباط مخطط حسم يؤكد يقظة الدولة وصلابة أجهزتها الأمنية

أعربت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إشادتها البالغة بنجاح أجهزة وزارة الداخلية في إحباط المخطط الإرهابي الذي استهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أن هذه العملية تمثل نموذجًا حيًّا على يقظة الدولة وقوة مؤسساتها الأمنية.

وقالت النائبة في تصريح صحفي اليوم: "نُحيي أبطال وزارة الداخلية الذين تصدّوا بكل شجاعة لعناصر إرهابية كانت تسعى للنيل من أمن المصريين، ونُثمن الجهود الاستباقية التي أنقذت الأرواح وأحبطت المخططات قبل تنفيذها".

وأضافت: "ذا الحادث يذكرنا بأن معركتنا مع الإرهاب لم تنتهِ، وأن اليقظة الأمنية والشعبية يجب أن تكون مستمرة. وما حدث اليوم هو رسالة واضحة لكل من يتربص بمصر أن الدولة لن تسمح بتهديد أمنها مهما كانت المحاولات".

كما تقدمت النائبة بخالص العزاء في شهيد الوطن الذي ارتقى خلال المواجهة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن تضحياتهم ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن.

واختتمت النائبة مرثا محروس تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل للجهود الأمنية والتشريعية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التوعية وبناء الوعي الوطني لمواجهة الفكر المتطرف بنفس حزم المواجهة الأمنية.