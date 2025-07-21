محافظ أسيوط يشيد بإنجاز لاعبي مشروع البطل الأوليمبي في بطولة الجمهورية

أشاد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بالنتائج المشرفة التي حققها لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسيوط في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية والتي أقيمت على شاطئ سيد درويش بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو 2025.

4 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

وأوضح المحافظ أن اللاعبين قدموا أداءً متميزاً خلال البطولة حيث حصل اللاعب كريم وليد مرحلة براعم وزن 40 ك على الميدالية الذهبية، واللاعب عبد الرحمن أحمد مرحلة ناشئين وزن90 ك على الميدالية الفضية، واللاعب محمد عاطف مرحلة الشباب وزن80 ك على الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فقد حصل عليها اللاعب مؤمن محمد مرحلة الشباب وزن 80 ك مما يعكس المستوى الفني المرتفع مقدماً التهنئة لأبطالنا من مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة على هذا الإنجاز الرائع الذي يجسد روح التحدي والعزيمة التي يتميز بها شبابنا مشيداً بالجهود المبذولة من الفريق الفني والإداري متمنياً مزيدًا من النجاح في البطولات القادمة محلياً ودولياً.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة وتذليل كافة العقبات أمام الفرق واللاعبين في مختلف الألعاب تماشياً مع توجهات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما وجه الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ومديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي على الجهود المبذولة في رعاية اللاعبين وتوفير بيئة تدريبية متميزة من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.