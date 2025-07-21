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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضحايا السرعة الزائدة.. انقلاب ميكروباص وإصابة 6 ركاب في أطفيح

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
ندى سويفى

شهد طريق أطفيح جنوب الجيزة انقلاب ميكروباص ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب ميكروباص وإصابة 6 ركاب بأطفيح

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن السرعة  الزائدة للسيارة الميكروباص أدت لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وسببت وقوع الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

الجيزة أطفيح ميكروباص المستشفى انقلاب ميكروباص

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