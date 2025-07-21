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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقدم لاختبارات "إضافة اللغة" للمرشدين السياحيين

السياحة
السياحة
محمد الاسكندرانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب التقدم لاختبارات "إضافة اللغة" للمرشدين السياحيين الراغبين في إضافة لغة أجنبية أو أكثر على تراخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، وذلك إلكترونياً حتى 31 يوليو الجاري عبر البوابة الالكترونية للإدارة المركزية لشركات السياحة trans.hajj.gov.eg  .
 

وذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بأهمية الاستثمار في العناصر البشرية بقطاعي السياحة والآثار في مصر وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة، ومن بينهم المرشدين السياحيين، بالإضافة إلى العمل على إتاحة خدمة الإرشاد السياحي بكافة اللغات الأجنبية لاسيما النادرة منها. 

إضافة لغة للمرشدين السياحيين 

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذه الاختبارات ستشمل اللغات الأجنبية المستخدمة في مجال الإرشاد السياحي، بما في ذلك اللغات النادرة التي لا يتوفر فيها عدد كافي من المرشدين، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة والنقابة العامة للمرشدين السياحيين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر من مختلف الأسواق المستهدفة والعمل على سد العجز في بعض اللغات التي لا يتوافر عدد كافٍ من مرشديها لتغطية احتياجات قطاع السياحة المصري، بجانب الحد من إصدار تصاريح الترجمة للمترجمين الأجانب.

وأضافت أنه سوف تعقد هذه الاختبارات في مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، طبقاً لما هو متبع بالمواسم السابقة، مؤكدة على إنه سوف يتم التنسيق مع أساتذة الجامعات المختلفة والمرشحين من السفارات الأجنبية لهذه الاختبارات وتقييم المستوى اللغوي لهم قبل الموافقة على إضافة اللغة الأجنبية.

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة عقد دورات تدريبية تثقيفية مكثفة للسادة المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي من الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحي، بهدف تأهيلهم واعدادهم جيداً وإثقال مهاراتهم بالمعلومات التاريخية والأثرية وإلمامهم بكافة الأمور السلوكية والقانونية والأمنية الخاصة بمهنة الإرشاد السياحي ولا سيما أن المرشدين السياحيين هم أحد أهم العناصر البشرية العاملة في القطاع والتي لها بالغ الأثر على التجربة السياحية.

وقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري، تنظيم ما يقرب من 10 دورات تدريبية تدرب خلالها ما يزيد عن 300 فرد ممن يرغبون في استخراج ترخيص الإرشاد السياحي، وذلك من خلال نخبة من أساتذة التاريخ والآثار المختصين بالجامعات المصرية.

وفي إطار تعزيز خدمات الإرشاد السياحي من كافة اللغات الأجنبية واستقطاب اللغات النادرة للعمل بمهنة الإرشاد السياحي، اعتمدت، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات، نتيجة امتحان الإرشاد السياحي للمتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي ممن يجيدون اللغات النادرة وغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم إرشاد سياحي، وذلك تطبيقاً لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، والذي اشترط ضرورة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

واستقبلت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة هذا العام عدد (225) متقدماً لدخول الامتحان، وبلغ عدد الناجحين (58) متقدماً، وتم التنسيق مع نقابة المرشدين السياحيين على اللغات النادرة التي سيتم استبعادها من دخول امتحان الإرشاد السياحي للمتقدمين هذا العام نظراً لاكتفاء حاجة السوق السياحي.

وقد تم إجراء الامتحان بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وتم الاستعانة بأساتذة جامعات متخصصين في اللغات ومواد التاريخ والآثار للقيام بتقييم السادة المتقدمين للامتحان، فضلاً عن الاستعانة بما يقرب من 20 أستاذاً متخصصين في اللغات الأجنبية النادرة.

ومن أبرز اللغات الأجنبية النادرة التي اجتازها المرشدون السياحيون هذا العام هي اللغات: (البرتغالية – التركية – اليابانية – التشيكية – الإندونيسية – الكورية – اليونانية – الرومانية – المجرية... إلخ)، وهي اللغات التي لا يتوافر بها عدد كافٍ من المرشدين السياحيين لتغطية حاجة السوق السياحي.

إضافة لغة للمرشدين السياحيين وزارة السياحة والآثار المرشدين السياحيين السياحة مصر

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