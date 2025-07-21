بعد الانسحاب من السوبر.. عقوبات تنتظر الهلال السعودي

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتوقيع عقوبات على الهلال بعد الانسحاب من بطولة السوبر المحلي.

وقال المستشار القانوني أحمد الأمير لصحيفة “عكاظ” السعودية أن انسحاب الهلال من المشاركة في بطولة كأس السوبر، يعرضه لعقوبات قانونية حسب لوائح اتحاد القدم، تصل لحرمان الفريق من المشاركة في البطولة نفسها لمدة موسمين، وتغريمه مبلغًا مالياً كبيرًا قد يصل لنصف مليون ريال.

كما ذكرت الصحيفة، أن 59 من لائحة الانضباط والأخلاق بخصوص الامتناع عن لعب مباراة تنص على حرمان الفريق الممتنع من الحصول على أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة.

بيان الاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، عن تلقيه اعتذارا من نادي الهلال عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في هونج كونج خلال شهر أغسطس 2025 المقبل.

ونشر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا يؤكد فيه تلقيه اعتذار من الهلال عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025/2026..

وحسب بيان الاتحاد سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة وسيتم العمل بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي وذلك بعد استكمال التجزئات النظامية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.