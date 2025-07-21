قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاصلين على شهادة الثانوية وخريجى الجامعات .. كل ما تريد معرفته عن التقديم فى كلية الشرطة للعام 2025/2026
ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء عسكرية
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لرئيس الهيئة العربية للتصنيع
بعد إحباط مخطط حركة حسم.. تعرف على عقوبة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون
الكلاب تتحول إلى هياكل عظمية بسبب نقص الطعام في قطاع غزة.. شاهد
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي
4 حوادث دامية في المنوفية خلال ساعات.. مصرع شابين وطفل وإصابة آخرين
رئيس أكاديمية الشرطة يعلن مواعيد التقديم للطلبة الجدد
بدون إصابات.. إخماد حريق مخزن أسفل عقار في حلوان
منذ 3 سنوات.. السكة الحديد توضح حقيقة فيديو مشادة مشرف قطار مع طالب
الداخلية تعلن شروط القبول فى كلية الشرطة للعام 2025 / 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 حوادث دامية في المنوفية خلال ساعات.. مصرع شابين وطفل وإصابة آخرين

إسعاف
إسعاف
مروة فاضل

شهدت محافظة المنوفية خلال الساعات الماضية مجموعة من الحوادث المتفرقة، أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي وتنوعت الحوادث ما بين تصادم سيارات على الطرق السريعة .


مصرع شاب و إصابة آخر

‎لقي شاب مصرعه في حادث علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأصيب آخر وتم نقلهم إلي مستشفي بركة السبع.
‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث علي طريق القاهرة الإسكندرية.
‎وبالانتقال تبين مصرع احمد ابراهيم من قرية الشهيد فكري في حادث تصادم.
‎واكد أهل القرية، أن الشاب أحمد إبراهيم نزل من دولة الإمارات من أجل عقد قرانه حيث كان يستعد للزواج بعد شهرين.

‎واضافوا أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان عائل أسرته الوحيد بعد وفاة والده.

‎فيما تم التصريح بدفن الجثمان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل غرقا

‎لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه علي أطراف ترعة السرساوية.


‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة النجدة بغرق طفل أثناء لهوه بترعة السرساوية.


‎بالانتقال تبين غرق الطفل عمار عاطف 5 سنوات من إحدي قري مركز الباجور، وذلك إثر سقوطه داخل ترعة السرساوية أثناء لهوه حيث سقط غريقا لعدم إجادته السباحه جرفه التيار.


‎فيما تم انتشال الجثمان وتم تشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


إصابة سائق توك توك

‎أصيب شاب في حادث اصطدام قطار بتوك توك أمام قرية جروان بمركز الباجور، أثناء استقلاله توك توك وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور الطريق 
‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور باصطدام قطار بنها منوف بتوك توك أمام قرية جروان بمركز الباجور أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاه.


‎بالانتقال تبين أن قائد القطار فوجئ بتوك توك أمامه أثناء سيره مما ادي الي اصطدامه به وسحب القطار التوك التوك أمامه وبداخله قائد التوك توك.
‎فيما تبين إصابة سائق التوك التوك بإصابات خطيرة، وتم نقله إلي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب دهسه القطار

‎لقي شاب مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمه القطار.
‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.
‎بالانتقال تبين مصرع “ ع.ع ” 32 سنة من قرية أم خنان التابعة للمركز وتم نقله إلي مستشفي قويسنا حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب دهسه مستشفي الباجور القطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

غزة

27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات

ميناء الحديدة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن استهداف مواقع حوثية في ميناء الحديدة

ماسبيرو

أثر فى وعي الجمهور المصري.. الحديدي: التليفزيون المصري مر بتطورات كثيرة

بالصور

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
فولفو

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد