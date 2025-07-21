4 حوادث دامية في المنوفية خلال ساعات.. مصرع شابين وطفل وإصابة آخرين

شهدت محافظة المنوفية خلال الساعات الماضية مجموعة من الحوادث المتفرقة، أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي وتنوعت الحوادث ما بين تصادم سيارات على الطرق السريعة .



مصرع شاب و إصابة آخر

‎لقي شاب مصرعه في حادث علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأصيب آخر وتم نقلهم إلي مستشفي بركة السبع.

‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث علي طريق القاهرة الإسكندرية.

‎وبالانتقال تبين مصرع احمد ابراهيم من قرية الشهيد فكري في حادث تصادم.

‎واكد أهل القرية، أن الشاب أحمد إبراهيم نزل من دولة الإمارات من أجل عقد قرانه حيث كان يستعد للزواج بعد شهرين.

‎واضافوا أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان عائل أسرته الوحيد بعد وفاة والده.

‎فيما تم التصريح بدفن الجثمان وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع طفل غرقا

‎لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه علي أطراف ترعة السرساوية.



‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة النجدة بغرق طفل أثناء لهوه بترعة السرساوية.



‎بالانتقال تبين غرق الطفل عمار عاطف 5 سنوات من إحدي قري مركز الباجور، وذلك إثر سقوطه داخل ترعة السرساوية أثناء لهوه حيث سقط غريقا لعدم إجادته السباحه جرفه التيار.



‎فيما تم انتشال الجثمان وتم تشييعه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



إصابة سائق توك توك

‎أصيب شاب في حادث اصطدام قطار بتوك توك أمام قرية جروان بمركز الباجور، أثناء استقلاله توك توك وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور الطريق

‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور باصطدام قطار بنها منوف بتوك توك أمام قرية جروان بمركز الباجور أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاه.



‎بالانتقال تبين أن قائد القطار فوجئ بتوك توك أمامه أثناء سيره مما ادي الي اصطدامه به وسحب القطار التوك التوك أمامه وبداخله قائد التوك توك.

‎فيما تبين إصابة سائق التوك التوك بإصابات خطيرة، وتم نقله إلي مستشفي الباجور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب دهسه القطار

‎لقي شاب مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمه القطار.

‎تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

‎بالانتقال تبين مصرع “ ع.ع ” 32 سنة من قرية أم خنان التابعة للمركز وتم نقله إلي مستشفي قويسنا حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.