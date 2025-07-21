بتكلفة 12 مليونًا.. تغطية مصرف أبو الجدايل بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، أعمال تغطية مصرف مدخل عزبة أبو الجدايل بمركز قلين، تمهيدًا لرصف الطريق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال الحالية تشمل تغطية المصرف لتوسعة الطريق وتمهيده استعدادًا لبدء عملية الرصف، بإجمالي اعتماد قدره 12 مليون جنيه، بطول 9000 متر مربع، ويُعد هذا الطريق محورًا مهمًا، حيث يربط بين طريق قلين – ميت الديبة وطريق روينة – كفرالشيخ.

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمالها الميدانية بشكل مستمر، مع العمل على تذليل أي تحديات تواجه المشروعات، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات وتوفير بيئة نظيفة بما يحقق الصالح العام ويرتقي بجودة الخدمات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حزمة من مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في مختلف المراكز والمدن، والتي تستهدف تحسين شبكة الطرق والبنية الأساسية وتطوير الخدمات بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين وجودة معيشتهم.