بعدما اتهمته "بتشويه وجهها".. الطبيب نادر صعب يقوم بعملية جديدة لريهام سعيد

شارك طبيب التجميل نادر صعب، استعراضه لعمليات التجميل الأخيرة التي أجراها للإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد التصالح بينهما، وبعدما اتهمته "بتشويه وجهها"،في تصريحات سابقة.

ويظهر المقطع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، وهو يوثق عمليات التجميل التي أجراها لريهام سعيد، وظهرت ريهام خلفه بالضمادات على رأسها وأنفها وبعض مناطق في وجهها، بعد إجراء عدد من عمليات التجميل.

https://www.instagram.com/reel/DMSffDqT5Us/?igsh=MXRzZzNxaDNuaWQ3Zg==

وقال نادر صعب معلقًا على عمليات تجميل ريهام سعيد، في مقطع قصير عبر حسابه بإنستجرام: "من منكم بعد ما عمل عمليات تجميل، جلسة عمليات للجسم كله".

وأكمل نادر صعب: "من بعد 5 أيام من عمليات التجميل، الوجه والعيون والجفون والأنف، والشفة والرقبة، والصدر والخصر، والبطن... والذراعين والفخذين... لم يعد فيه شيء"؟! ".



وتعاعل عدد كبير من الجمهور مع فيديو نادر صعب وأعادوا نشره مرة أخري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعضهم عن استيائه من عمليات التجميل .

إعلان ريهام سعيد تصالحها مع طبيب التجميل اللبناني

كانت قد أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن تصالحها مع طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، بعد نزاع قانوني وإعلامي استمر أكثر من عام.

جاء الإعلان عقب تنازل الطرفين عن الدعاوى القضائية المتبادلة في كل من مصر ولبنان، ما أنهى الخلاف بشكل رسمي.

وبدأت الأزمة في عام 2023، عندما اتهمت سعيد الطبيب بالتسبب في تشوهات بوجهها بعد خضوعها لعملية تجميلية، ورد صعب باتهامات مضادة بالتشهير.

وشهدت القضية تصعيداً ملحوظاً، تخلله توقيف ريهام في مطار بيروت، وأثار الخلاف حينها جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يُغلق الملف نهائياً بالتصالح.