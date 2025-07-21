ريال مدريد يخطط لضم رودري

يواصل ريال مدريد بحثه عن لاعب وسط قادر على ملء الفراغ الذي تركه توني كروس بعد اعتزاله، ويبدو أن أنظار النادي بدأت تتجه نحو رودري ، نجم مانشستر سيتي، كخيار جاد على طاولة التعاقدات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن إدارة الميرنجي ترى أن الفريق بحاجة إلى لاعب جاهز يمتلك الخبرة والقدرة على اللعب أساسيًا منذ اليوم الأول، فى ظل الطموحات المتزايدة للموسم المقبل.

وبينما تشمل قائمة الأسماء المطروحة كلًا من نيكولو باريلا، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، فإن صعوبة التفاوض مع أنديتهم بسبب عقودهم الطويلة ومكانتهم فى تشكيلاتهم الأساسية، تدفع ريال مدريد للنظر فى خيارات أكثر واقعية.

وغاب رودي عن أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، يظل تحت المتابعة، خصوصًا مع تبقي عامين فقط على نهاية عقده فى 2027، وعدم توصله لاتفاق على التجديد حتى الآن، وهو ما يضع مانشستر سيتي فى موقف قد يجبره على مناقشة العروض لتجنب خسارته مجانًا مستقبلاً.

ويمتلك ريال مدريد القدرة على الدخول في صفقة كبيرة، خاصة إذا أتم بيع البرازيلي رودريجو، الذي تُقدّر قيمته بين 80 و100 مليون يورو.

كل ذلك يعزز من احتمال رؤية رودري في "سانتياجو برنابيو" قريبًا، إذا لم تتغير معطيات الموقف في مانشستر.