"المصريين الأحرار" يُعلن التشكيل الكامل لهيئة مكتب أمانة الدقهلية ضمن خطة إعادة الهيكلة التنظيمية

اعتمد حزب المصريين الأحرار التشكيل الكامل لهيئة مكتب أمانته بمحافظة الدقهلية، في خطوة جديدة ضمن خطة إعادة الهيكلة التنظيمية التي يتبناها الحزب على مستوى المحافظات.

وجاء القرار بعد عرض من إبراهيم ضيف، عضو الهيئة العليا وأمين التنظيم بالمحافظة، وصدَّق عليه رئيس الحزب عصام خليل، وأصدرته الأمين العام للحزب، الدكتورة هبة واصل.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قدرات الأمانات الميدانية من خلال دمج عناصر تجمع بين الخبرة التنظيمية، والكفاءة الميدانية، والتفاعل مع قضايا المجتمع المحلي، بما يواكب متطلبات المرحلة السياسية والتنموية الحالية.

🔹 التشكيل الجديد تضمن الآتي:

أمناء مساعدين وهيئة المكتب

تامر العوضي طلبة المتولي – أمين عام مساعد

عبدالناصر عبدالله عبدالحميد – أمين عام مساعد

عبدالله عبدالحميد ضيف – أمين التنظيم المساعد

محمد عاطف صقر – أمين الشباب

زياد ياسر عبدالوهاب – مساعد أمين الشباب

إيناس حمدي عبدالعزيز – أمينة المرأة

راندا أحمد محمد – مساعدة أمينة المرأة

عارف رضوان – أمين العمل الجماهيري

ميرنا هاني إسحاق – أمينة التدريب والتثقيف

مصطفى شوقي العجمي – أمين النقابات

محمود رمضان الشناوي (حمدي الشناوي) – أمين المجالس المحلية

رؤساء اللجان النوعية

علي يونس – لجنة التعليم والبحث العلمي

ولاء فاروق – لجنة العلاقات العامة والمراسم

محمد أحمد ضيف – لجنة التقييم والمتابعة

بولا فايق يونان – لجنة الهوية الوطنية

أحمد الرفاعي – لجنة التموين والتجارة

أسامة فتح الله – لجنة الزراعة والري

أحمد عبدالرزاق – اللجنة القانونية

علي عبدالوهاب – لجنة خدمة المواطنين

محمود العيسوي مشالي – لجنة الإعلام

عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد – لجنة الشؤون العضوية والإدارية

منى الهواري – لجنة الصحة

عوض عبدالمسيح – مساعد رئيس لجنة الصحة

يوسف عبدالفتاح – لجنة القيم

محمد علي رزق – اللجنة الرياضية

محمد الحسيني ريحان – لجنة الذكاء الاصطناعي

مصطفى داود – لجنة الصناعة

الهيئة الاستشارية وأعضاء هيئة المكتب

شملت التشكيلة أيضًا مجموعة من أعضاء الهيئة الاستشارية وعدد من الكفاءات التنظيمية في مواقع مختلفة بالمحافظة، بما يعكس توجه الحزب نحو توسيع قاعدة المشاركة التنظيمية وتفعيل العمل الحزبي المحلي.

وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن هذا التشكيل يُعد نموذجًا لدمج الطاقات الشابة مع الخبرات المجتمعية تحت مظلة سياسية وتنظيمية واحدة، تدعم رؤية الحزب في التمكين السياسي، وتفعيل دور المحافظات الحيوية في المرحلة المقبلة.