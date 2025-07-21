خلال زيارتها لمحافظة البحيرة.. المستشارة أمل عمار تتفقد مشغل البحراوية

خلال زيارتها لمحافظة البحيرة ، تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، "مشغل البحراوية " الخاص بفرع المجلس بقرية زاوية صقر مركز أبو المطامير، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادى - نائبة رئيسة المجلس ، والمهندسة زكية رشاد - مقررة فرع المجلس بالمحافظة، والأستاذة شنتال رامى- مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلى ، و الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، و الدكتورة هبة الشرقاوي مديرة مبادرة المواطنة المصرية بالمجلس ، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان و الأستاذة إيزيس محمود خبيرة تنمية المرأة ، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات .

حيث تفقدت المستشارة أمل عمار والدكتورة جاكلين عازر والوفد المرافق لهما التدريبات المختلفة التي يتم تنفيذها داخل المشغل مثل تدريبات الخياطة، والمشغولات اليدوية المختلفة، مثل مشغولات الاميجرومي، والرسم اليدوي،وغيرها ، كما تفقدتا مكتب شكاوى المرأة ، ووحدة التدريب المتنقلة والمقامة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة أمام مبنى المشغل، والمعرض المقام لعرض المنتجات المختلفة المصنوعة بأيدي سيدات المحافظة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة.



كما شهدت المستشارة أمل عمار مراحل إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات ، المختلفة من مراجعة وتصوير وصولا لإصدار البطاقات، كما تم التعريف بجهود مبادرة تحويشة في المحافظة .



وأكدت المستشارة أمل عمار على فخرها وسعادتها بما شهدته خلال الزيارة من جودة وحرفية منتجات السيدات بمشغل البحراوية ، وحرص المحافظة على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لدعم تمكين المرأة ، كما شددت على ضرورة زيادة الأنشطة والتدريبات التي يقدمها فرع المجلس في المحافظة ، مثل مطبخ المصرية لتوفير فرص عمل مستقبلية للمرأة الريفية ، إلى جانب دعم برنامج تحويشة في المحافظة من أجل تمكين النساء اقتصاديا، فضلا عن دعم تدوير المخلفات و السماد الطبيعي و غيرها من المشروعات الزراعية من أجل تمكين دخول النساء إلى الاقتصاد الرسمي بما يخدم تحقيق الاستدامة، و لدعم التمكين الاقتصادي لهن وبخاصة في المجال الزراعي .





فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على دور المحافظة فى تقديم التسهيلات لفرع المجلس في المحافظة من أجل دعم تمكين المرأة ، عبر المساهمة في توفير التدريبات اللازمة للسيدات مثل التدريبات الحرفية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من أجل توفير التمكين الاقتصادي ، كما أكدت على دعم المحافظة لتوفير المعارض اللازمة للسيدات لعرض منتجاتهن .

وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي خلال اللقاء أهمية التركيز على المنتجات الزراعية الأشهر في المحافظة واستغلالها من أجل دعم المرأة في المجال الزراعي بما يتناسب مع طبيعة المحافظة.