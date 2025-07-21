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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال زيارتها لمحافظة البحيرة.. المستشارة أمل عمار تتفقد مشغل البحراوية

المستشارة أمل عمار تزور مشغل البحراوية
المستشارة أمل عمار تزور مشغل البحراوية
أمل مجدى

خلال زيارتها لمحافظة البحيرة ، تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،  "مشغل البحراوية " الخاص بفرع المجلس بقرية زاوية صقر   مركز أبو المطامير، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادى - نائبة رئيسة المجلس ، والمهندسة زكية رشاد - مقررة فرع المجلس بالمحافظة،  والأستاذة شنتال رامى- مدير عام قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلى ، و الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، و الدكتورة  هبة الشرقاوي  مديرة مبادرة المواطنة المصرية بالمجلس ، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان و الأستاذة إيزيس محمود خبيرة تنمية المرأة ، والدكتورة رشا فوزى - مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات .

 حيث تفقدت المستشارة أمل عمار والدكتورة جاكلين عازر والوفد المرافق لهما التدريبات المختلفة التي يتم تنفيذها داخل المشغل مثل تدريبات الخياطة، والمشغولات اليدوية المختلفة، مثل مشغولات الاميجرومي، والرسم اليدوي،وغيرها ، كما تفقدتا مكتب شكاوى المرأة ، ووحدة التدريب المتنقلة والمقامة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة أمام مبنى المشغل، والمعرض المقام لعرض المنتجات المختلفة المصنوعة بأيدي سيدات المحافظة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة.
 

كما شهدت المستشارة أمل عمار مراحل إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات ، المختلفة من مراجعة وتصوير وصولا لإصدار البطاقات، كما تم التعريف بجهود مبادرة تحويشة في المحافظة .
    

وأكدت المستشارة أمل عمار على فخرها وسعادتها بما شهدته خلال الزيارة من جودة وحرفية منتجات السيدات بمشغل البحراوية ، وحرص المحافظة على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لدعم تمكين المرأة ، كما شددت على ضرورة زيادة الأنشطة والتدريبات التي يقدمها فرع المجلس في المحافظة ، مثل مطبخ المصرية لتوفير فرص عمل مستقبلية للمرأة الريفية ،  إلى جانب دعم برنامج تحويشة في المحافظة من أجل تمكين النساء اقتصاديا، فضلا عن دعم تدوير  المخلفات و السماد الطبيعي و غيرها من المشروعات الزراعية من أجل تمكين دخول النساء إلى الاقتصاد الرسمي بما يخدم تحقيق الاستدامة، و لدعم التمكين الاقتصادي لهن وبخاصة في المجال الزراعي .


  

فيما أكدت الدكتورة جاكلين عازر على دور المحافظة فى تقديم التسهيلات لفرع المجلس في المحافظة من أجل دعم تمكين المرأة ، عبر المساهمة في توفير التدريبات اللازمة للسيدات مثل التدريبات الحرفية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من أجل توفير التمكين الاقتصادي ، كما أكدت على دعم المحافظة لتوفير المعارض اللازمة للسيدات لعرض منتجاتهن . 
   وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي خلال اللقاء أهمية التركيز على المنتجات الزراعية الأشهر في المحافظة واستغلالها من أجل  دعم المرأة في المجال الزراعي بما يتناسب مع طبيعة المحافظة.

المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار مشغل البحراوية

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