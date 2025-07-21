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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جولة داخل التراث المسيحي .. محاضرة ينظمها المتحف القبطي

المتحف القبطي
المتحف القبطي
محمد الاسكندرانى

ينظم المتحف القبطي محاضرة بعنوان "جولة داخل التراث المسيحي المدون باللغة العربية، وذلك غدا الثلاثاء بالمتحف ، تستعرض أبرز ماجاء في التراث المسيحي .
أوضحت إدارة المتحف القبطي ، أن المحاضرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات الثقافية ، الهادفة إلى إثراء ونشر الوعي الأثري بالتاريخ وثقافة التراث المصرى.

المتحف القبطي


يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة. كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.
 

المتحف القبطي التراث المسيحي التراث متحف الآثار

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