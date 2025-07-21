متاحف مصر اليوم | محاضرات وجوالات وبرامج تدريب

-متحف طنطا يطلق موسم اكتشف

-المتحف المصرى بالتحرير يطلق برنامج تدريبي

-المتحف القبطي يستعرض جولة للتراث المسيحي

-متحف سوهاج القومي يفتح باب التدريب الصيفي

تزخر متاحف الآثار بالعديد من الكنوز المعرفية والعلمية وبرامج التدريب ،التى تهدف لإثراء الوعي السياحي والآثري ،بالإضافة إلى تقديم محاضرات علمية لمحبي الاثار ،وفى إطار ذلك ننشر أبرز ماقدمتة متاحف مصر اليوم .



متحف طنطا



انطلقت فعاليات الموسم الثاني للمدرسة الصيفية لذوي الهمم "اكتشف" بمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، وتم تنظيم فعالية ثقافية تعليمية فنية توعوية لذوي الهمم بمتحف طنطا، بعنوان "ذوي الهمم في ظل مجتمعات سريعة التغير" لتعريفهم بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تضمنت هذه الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون بين الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا والمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، عدد من الورش التدريبية والتعليمية والفنية، والحرف التراثية وندوات ثقافية، ومحاضرات تنمية بشرية وتوعوية، إلى جانب مسرح تفاعلي لعرائس الماريونت والأراجوز، وعرض باستخدام تقنية الواقع الافتراضي داخل المتاحف.



المتحف المصري بالتحرير

يواصل المتحف المصري بالتحرير أداء دوره كمؤسسة تعليمية وتثقيفية رائدة من خلال إطلاق برنامج تدريبي صيفي متكامل يستهدف طلاب كليات الآثار والإرشاد السياحي وأقسام التاريخ من مختلف الجامعات المصرية، وذلك بالتوازي مع تقديم خدمة إرشادية مجانية للزوار المصريين بالتعاون مع متطوعي مبادرة "أصدقاء المتحف المصري".



ويأتي هذا البرنامج في سياق تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ببناء القدرات المهنية للكوادر الشابة، وتعزيز الصلة بين التعليم الأكاديمي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في القطاع السياحي، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل ومواكب للتطورات المهنية في هذا القطاع الحيوي.



المتحف القبطي

ينظم المتحف القبطي محاضرة بعنوان "جولة داخل التراث المسيحي المدون باللغة العربية، وذلك غدا الثلاثاء بالمتحف ، تستعرض أبرز ماجاء في التراث المسيحي .

أوضحت إدارة المتحف القبطي ، أن المحاضرة تأتي ضمن العديد من الفعاليات الثقافية ، الهادفة إلى إثراء ونشر الوعي الأثري بالتاريخ وثقافة التراث المصرى.



متحف سوهاج القومي

دعا متحف سوهاج القومي طلاب و خريجي كليات " الآثار ، الترميم ، الارشاد السياحي ، التاريخ ، الفنون الجميلة ، فنون تطبيقية " ،التسجيل في التدريب الصيفى لعام ٢٠٢٥م والمقام بالمتحف.

أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي ، أن برنامج التدريب يهدف إلى التعريف برسالة المتاحف، والإرشاد المتحفي والارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للطلبة والدارسين في الحقل الأثرى والتعريف بأحدث التقنيات فى مجال المتاحف وعمل جولات ميدانية خارج المتحف.

